川普被耍了！諧星假扮參議員打電話 成功和總統抬槓

美國總統川普和喜劇演員梅倫迪斯（John Melendez）講電話，以為對方是紐澤西州民主黨參議員梅南德茲（Robert Menendez）。（美聯社）

2018-06-30 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普被耍了！喜劇演員梅倫迪斯（John Melendez）打電話到白宮，謊稱是紐澤西州民主黨參議員梅南德茲（Robert Menendez）要找川普，沒想到川普真的上當，回撥電話和諧星大聊特聊政治事務。

據《CNN》報導，梅倫迪斯透露，他和團隊最初打電話到白宮時，誠實地說出了他們的身分，但白宮說川普很忙就掛掉電話了。因此梅倫迪斯再度致電，不過這次他用英國口音捏造自己是梅南德茲的助理摩爾（Shawn Moore），說參議員想和總統談談，白宮對此信以為真，表示會再回電給參議員，然而事實上根本就沒有助理摩爾這個人。

結果諧星梅倫迪斯等著等著，真的等到川普從空軍一號上打來的電話。梅倫迪斯指出，他全程改用長島口音，而且完全沒有對川普說自己是參議員，但川普真的把他當成梅南德茲了，雙方談了約4分鐘

從這位喜劇演員提供的錄音檔可以聽到，聽起來像川普的聲音祝賀「梅南德茲參議員」在聯邦貪腐案中被無罪釋放，並誠懇地說「你經歷了艱難的局面，我認為這並不公平。」此外，川普還聊了美國最高法院目前空缺的大法官職位，透露自己會在10天到14天內提名新人選。直到聊完天，川普還是不知道和他談話的其實是諧星。

消息人士指出，事情發生後白宮辦公室曾與梅南德茲參議員的辦公室聯繫，但參議員的助理們都相當困惑，因為他們根本不知道有這通電話。另1名白宮助手則承認川普和諧星的通話的確發生過，原先是白宮立法事務主任蕭特（Marc Short）掛斷了諧星的電話，但白宮高級顧問、川普女婿庫許納（Jared Kushner）准許了之後的通話。

1名白宮官員對此表示，川普希望能與政府成員接觸並喜歡與他們接觸，有機會就會和他們聯繫，但缺點在於溝通管道過於寬廣，導致發生這樣的錯誤。