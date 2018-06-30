無核化攏係假？ 美情報機構：北韓秘密增產濃縮鈾

為展現誠意，北韓曾在2008年6月公開炸毀平安北道寧邊郡核設施的冷卻塔。（美聯社資料照）

2018-06-30 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩在「川金會」中簽署共同協議，宣示要達成朝鮮半島無核化，然而，繼監督團體《北緯38度》日前公布衛星影像，稱北韓仍持續升級核武基礎設施，美國情報機關更透露，北韓近幾個月來在秘密地點增產核武燃料，同時試圖隱瞞這些燃料存在的消息。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述5名不願透露身分美國官員的說法，指美國中央情報局（CIA）與其他情報機構人士透露，北韓雖跟南韓與美國先後出現外交互動，並達成朝鮮半島無核化的初步共識，但在過去幾個月內，北韓仍持續增產核武等級的濃縮鈾，並藏運至不只一個秘密核設施中。

一名美國官員指出，北韓目前雖已停止飛彈試射與核試驗，但並無證據表明北韓已停止生產核武，或是減少庫存。他說，有絕對明確的證據顯示北韓當局正試圖隱瞞這些核武燃料的相關資訊，「欺騙美國的意圖相當明顯」。

北韓早年為展現誠意，曾在2008年6月公開炸毀平安北道寧邊郡核設施的冷卻塔，又在今年5月24日炸毀豐溪里核子試驗場，然而，據《北緯38度》近日公布的衛星影像，北韓近期正「迅速地」升級寧邊郡核設施的基礎建設，顯然並未放棄核武選項。