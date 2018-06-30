滅火神器超高壓水槍 能穿過水泥、鐵皮、磚塊灌救

PyroLance高壓水槍，能穿透水泥、鐵皮、磚塊、防彈玻璃並澆熄內部悶燒的火勢。（圖擷自PyroLance臉書粉絲團）

2018-06-30 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕2008年一架造價昂貴的B-2隱形轟炸機，在關島的美國空軍基地墜毀，雖然飛行員成功彈射逃生但機艙內部開始悶燒，消防員射水灌救時無法穿過飛機蒙皮，導致B-2完全燒毀，因此美國空軍一直在尋找新型滅火設備，最後終於找到貨真價實的「消防槍」，它能夠穿透水泥、鐵皮、磚塊、防彈玻璃並澆熄內部火勢。

據《CNN》報導，美國空軍消防單位目前使用了名為PyroLance的設備，這把水槍利用高壓水柱與花崗岩複合材質的噴頭，可在各種障礙物上鑽開6公釐的孔洞，緊接著超高壓噴霧就會射進悶燒的密閉空間，在不到1分鐘的時間內將溫度從華氏1500度（約攝氏815度）降低至華氏200度（約攝氏93度）。

當然，使用超高壓技術撲滅火災本身並不是新鮮事物，佛羅里達州廷空軍研究實驗室在2000年代中期就開始研究和測試超高壓水柱，但PyroLance總裁亞歷山大（Scott Alexander）強調，他的公司是唯一一家使用該技術穿透障礙並撲滅火災。

PyroLance從5年前開始就供應設備給美國空軍，該技術也已被美國海軍採用，世界各地的機場和消防單位聞風而來紛紛採購，PyroLance的價格因應各種規格在1萬5000美元（約新台幣45萬元）至8萬美元（約新台幣240萬元）不等。

亞歷山大說，PyroLance並不是在剝奪消防員的工作，而是希望減少消防員暴露於高溫、閃燃和有毒煙霧的風險，使救火英雄工作時更安全。