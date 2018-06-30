醫病》空污會導致糖尿病！美研究：1年可造成320萬病例

美國華盛頓大學研究顯示，空氣污染與糖尿病之間存在聯繫，2016年空污在全球就造成了320萬個糖尿病病例。（美聯社）

2018-06-30 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕過去總是認為糖尿病的主要成因是肥胖、缺乏運動和遺傳因素，但美國華盛頓大學的最新研究顯示，空氣污染與糖尿病之間存在聯繫，因為空污會引發身體發炎，降低人體管理胰島素的能力，光是在2016年，空污在全球就造成了320萬個糖尿病病例。

據《CNN》報導，研究作者之一、華盛頓大學醫學助理教授Ziyad Al-Aly表示，空氣污染狀況與糖尿病存在著不可否認的關係，而且對人體有害的空污指數，遠遠低於美國環境保護局和世界衛生組織目前提出的安全標準。雖然許多行業認為現在的空污規定過於苛刻，但有證據表明目前的安全指數仍然不夠安全，需要有更加嚴格的數字。

印度、阿富汗、巴布亞紐幾內亞和蓋亞那等較貧窮國家，面臨空污造成糖尿病的風險更高。法國，芬蘭和冰島等富裕國家的風險較低，美國則面臨中等風險。

未參與研究的紐約西奈山伊坎醫學院全球健康部門主任蘭德里根（Philip Landrigan），透露在10至15年前，醫學界還認為空污不會造成太多的肺炎、哮喘和支氣管炎，但現在他們已經知道了，空污是引發心臟病和中風的重要原因，並會導致慢性肺病、肺癌和慢性腎臟疾病。

蘭德里根評論這篇刊登在Lancet Planetary Health期刊上的論文時，認為該研究非常完善且非常可信，並強調空氣污染標準的鬆綁，可以直接與患病率和死亡率的增加聯繫起來。