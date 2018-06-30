報社遭血洗5死 槍手戰略「堵門、追捕、屠殺」

馬里蘭州槍擊案發生後，數以千計的民眾發起燭光晚會，悼念5名無辜死者。（歐新社）

2018-06-30 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州日前發生槍手血洗報社慘劇，共釀5人死亡，多人受傷，槍手隨後被捕落網，目前被控5項一級謀殺罪。檢方表示，槍手行兇前先將報社後門堵住，防止內部人員逃脫，接著更採取「戰略手段」追捕受害者，最終加以屠殺，目的顯然是為了在短時間內屠殺最多人。

綜合外媒報導，38歲嫌犯拉姆斯（Jarrod Ramos）使用合法購買的泵動式霰彈槍行兇，在對馬里蘭州老牌報社《首都憲報》發動血腥攻擊後，他躲在桌下被警方逮個正著。警方表示，拉姆斯被捕後一直採取不合作的態度，初步審訊並無重大突破，法院週五（29日）裁定羈押不得保釋。

馬里蘭州安妮阿倫德爾郡（Anne Arundel County）警長透露，拉姆斯的目標是「殺越多人越好」，檢察官亞當斯（Wes Adams）則表示，證據顯示拉姆斯並非臨時起意犯行。他說，拉姆斯行兇前仔細計畫這次襲擊事件，先是在報社後門設下障礙，自己再持霰彈槍進入，占據該場所唯一的出入口，同時採取「戰略手段」追捕並殺害無辜受害者。

當地警方早先透露，拉姆斯被捕時身上搜出長槍、子彈、閃光彈與煙霧彈，他還在犯行前破壞指尖組織，試圖損壞指紋以隱藏身分，拖延警方辦案時間。