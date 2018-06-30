中國巴士撞上化學車 釀10死10傷慘劇

中國京港澳高速湖南衡陽段，1輛巴士撞上對向載有化學物品的車輛，目前已知造成10死10傷。（圖擷自微博）

2018-06-30 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國京港澳高速湖南衡陽段，昨（29日）晚間8時41分左右，1輛巴士突然衝過中央分隔島，撞上對向載有化學物品的車輛，目前已知造成10死10傷。

綜合中媒報導，該巴士屬於河南省駐馬店汽車運輸公司，最多可載運55人，這起意外共造成9名乘客死亡，車籍同樣來自河南的化學車則有1人死亡，另有10名傷者送醫搶救。