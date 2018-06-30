人類還未觸及壽命極限？國際研究：這歲數後死亡率降低

2018-06-30 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕義大利羅馬大學（Sapienza University of Roma） 與美國加州大學柏克萊分校（CAL）、德國普朗克研究院（Max Planck Institute）在《科學》期刊發布的最新研究指出，人類的自然死亡風險逐年上升，但至105歲後就會降低，意味著人類尚未探達極限年齡。

綜合外媒報導，研究團隊對於3836名出生於1896年至1910年、年紀高於105歲的年長人士的健康數據進行研究，他們將同年出生的人們做對比，發現隨著時間的推移，死亡率在超過105歲後開始下降，加州大學統計學教授娃賀特（Kenneth Wachter）認為，這項研究表明「目前還沒有一個固定的封頂年齡」。

研究發現，出生在離現代越近的人們，預期壽命也就越長，如現代美國人平均壽命約為79歲，但在1900年時平均壽命僅有47歲，社會經濟變遷和醫療保健的改善，可能是延長人類壽命的因素，目前金氏世界紀錄的世界最長壽紀錄保持人，為1997年過世的法國女性卡爾蒙特（Jeanne Calmant），享嵩壽122歲。

美國紐約阿爾伯特·愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）的遺傳學家揚維杰（Jan Vijg）2016年時曾於《自然》期刊發布研究稱，在1萬個屆滿110歲的人群中，只有1人能活到125歲，他對於這項新研究表示肯定，認為其對於長壽數據資料庫有所貢獻，但並無法證實人類壽命的極限值能超越目前的水準。