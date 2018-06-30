世界「悲」…德國隊首輸打包 贊助商、店家虧大了

世足衛冕軍德國隊在俄羅斯意外滑一跤，不只讓德國球迷大失所望，恐怕也讓所有想在世足賽期間大賺一筆的贊助商與商家，都因德國隊提早結束賽事而慘遭經濟損失。（路透）

2018-06-30 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕世足衛冕軍德國隊在俄羅斯意外慘遭滑鐵盧，淘汰出局，不只讓德國球迷大失所望，恐怕也讓所有想在世足賽期間大賺一筆的贊助商與商家，都因德國對提早結束賽事而慘遭經濟損失。

《德國之聲》報導，世界盃足球賽一直是德國人充滿喜慶的日子，而德國各地的酒館、酒吧等也都為了世界盃賽事，投資了大筆資金，添購大螢幕電視或投映式布幕設備，來迎接上門觀賽的球迷，不過，隨著德國隊提早回家，這些商家所費不貲的投資也都像丟到水裡，蒙受嚴重的經濟損失。

倒楣的不只是這些店家，還有德國隊的贊助商「愛迪達」，受從來沒有在小組賽中被淘汰的德國隊影響，德國隊的球衣可能也會開始滯銷；不過好消息是，愛迪達另外贊助的西班牙隊與巴西隊成功挺進16強，尚可寄望這兩隊球衣的銷售量可以拯救預料會下降的營業額。

而德國的釀酒業原本對今年的銷售狀況還算滿意；過去在2006年的世足賽中，德國的啤酒銷售量成長了5％，2010年與2014年都漲了4％，為此，不少啤酒供應商都在世界盃前增加產線，為預料中會增長的啤酒銷量做準備。

當然，輸球的情況下也為讓這些原先「必然」的願景出現變數；德國著名的酒廠威爾廷斯（Veltins）啤酒，在5月份狂銷3萬1000公升，比上個月多了10％；而德國最大的啤酒廠商克穆巴赫（Krombacher），在5月的啤酒銷售量則是6.5萬公升；不過輸球後，就算是因為「安慰啤酒」而售出，但恐怕也賣不了多少，2018年下半年的啤酒銷售量預期並不樂觀。

另外，對於德國足總，今年的世界盃也將造成大虧本，德國足總為了準備冠軍衛冕戰已耗資近1100萬歐元（約新台幣3.9億元），至今已收回910萬歐元（約新台幣3.2億元），德國隊至少要踢到準決賽才能回本；然而，德國隊卻提前打包回家，據稱這次虧損高達170萬歐元（約新台幣6000萬元）。

雖然專家們認為，德國人不會因德國隊提前出局而造成消費力長期衰退，但德國隊過去也沒有這麼早出局過，對於這個「商業影響」也沒有歷史數據可供參考。

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