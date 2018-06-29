中國詐騙集團趕搭世足熱 無腦佯稱梅西、C羅來要錢

C羅（左）與梅西（右）的外溢效應，從足球場上延伸到中國詐騙業界，令網友啼笑皆非。（資料照）

2018-06-29 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕2018世界足球杯在俄羅斯火熱開打，就連中國詐騙集團都搶搭世足順風車，佯稱是遭綁架剛逃脫的阿根廷、葡萄牙名將梅西（Lionel Messi）與C羅納度（Cristiano Ronaldo），發簡訊向民眾乞求車馬費、賭金支援，被網友批「超無腦」。

綜合外媒報導，中國詐騙集團在諸多簡訊中誆稱是梅西、C羅發出的求救信，在偽裝成梅西的版本中，提及自己剛脫離賭球集團的控制，先前的比賽都是替身上場，需要資金才能趕往俄羅斯登場踢球，因此提供「支付寶」或銀行帳號，請民眾匯5萬人民幣（約台幣23萬元）的車馬費。

在C羅的版本中，則是一樣提及自己被賭球集團控制，誆稱冠軍賽前的勝負都已經內定，希望民眾參加地下賭盤活動，將錢匯入簡訊中提供的帳號，有民眾回訊說，「需要卡號姓名，羅納爾多？」不料，假C羅竟回覆，「我的中文姓名是李寶貴，你說的是我的藝名」。

許多中國網友對此感到相當好笑，紛紛留言說，「梅西中文說得真溜」、「我就只有5萬人民幣了，匯款需要50元手續費請他先匯來吧」、「還是個會北京話的C羅」、「現在的騙子都這麼跟風時事嗎？」