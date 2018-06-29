吃素但手段肉食！法「素食民兵」太暴力 肉販求警保護

法國部分「激進」的素食主義提倡者頻頻攻擊法國各地的肉店、餐館與烤肉店，這些激進的行為也引起店家的恐慌，法國肉業公會呼籲內政部長能重視這個問題，並提供警力保護這些肉販。圖為法國一場反葷食示威。（法新社）

2018-06-29 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕就算吃素，手段也可以很肉食！法國部分的「激進」素食主義提倡者在近期頻頻攻擊法國各地的肉店、餐館與烤肉店，以灑假血、用油漆噴寫標語或是扔石頭等暴力手段威嚇這些販售葷食的店家，逼迫他們停止屠宰動物；這些激進的行為也引起店家的恐慌，法國肉業公會長為此發給法國內政部長一封公開信，要求內政部長能重視這個問題並提供警力保護這些肉販。

綜合外媒報導，法國巴黎肉業公會的會長吉阿爾（Jean-François Guihard）批評這些這群『素食民兵』以暴力的手段，意圖將自己認同的生活方式與意識形態強加在他人身上，根本與恐怖主義無異。

他表示，他代表全法國18000從事肉業的勞工，呼籲政府重視這個暴行，阻止這些侵害人身安全行為，並投入警力保護這些受到威脅的肉販。

法國傳統的飲食習慣主要依靠肉類與奶製品，而素食者與素食主義者一直都只佔極少數，不過在2016年一份數據報告顯示認為自己是素食者的法國人已大幅增長到總體人口的3%。

不過部分素食主義者的宣傳活動卻日趨激進，有些激進的素食主義者甚至到處襲擊肉店或魚販，以暴力宣揚「不殺生」的理念，引起這些店家人心惶惶；先前在法國特雷貝（Trebes）的超市發生一起恐怖攻擊事件，事件中有一名從事屠宰業的人遇害，竟有素食主義者在社群平台上讚揚恐怖份子的行為，並稱這名屠夫的死是個「正義」，事後他被判處7月有期徒刑。