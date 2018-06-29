感恩韓國卻手比「瞇瞇眼」 墨西哥主持人挨轟

許多墨西哥粉絲開心比出歧視韓國人的「瞇瞇眼」手勢，因此在網路上遭到批評。（圖擷自推特）

2018-06-29 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕世足賽上屆冠軍德國這次在小組賽遭南韓擊敗，因此無法晉級16強。這讓因德國出局晉級的墨西哥球迷相當開心，並跑到南韓大使館前歡呼。不過有兩名西語電視台主持人卻因為開心比出歧視韓國人的「瞇瞇眼」手勢，在網路上遭到批評。

綜合報導指出，在德國隊遭韓國隊擊敗後，數百位墨西哥球迷跑到位在墨西哥的南韓大使館前，一起和韓國官員歡呼、慶祝。不過有一些墨西哥球迷在感謝韓國之餘，卻將兩眼眼角往上拉、模仿眼睛小的韓國人，還有兩位西語電視台「Telemundo」主持人也在電視節目上比出「瞇瞇眼」手勢。

雖然這些墨西哥球迷只是想向韓國表達感激，但由於這種手勢帶有歧視，讓他們在網路上遭到批評。有外國網友直言，比出歧視手勢的主持人應該立刻被開除，有韓國人也表示，這個手勢讓他感到生氣。但也有韓國人幫墨西哥球迷緩頰，認為他們只是不知道這個手勢有歧視意味。

而Telemundo電視台在受到大家批評後也急忙發出道歉聲明，聲明中指出，他們對於比出手勢的兩位節目主持人（James Tahhan與Janice Bencosme）相當失望。Telemundo也表示對於不恰當行為會嚴肅看待，現在兩名主持人已經遭到無限期停職處分。

其中一位主持人塔漢（James Tahhan）事後也在推特上發文，表示對於比出向亞洲族群不敬、敏感的手勢感到抱歉，他希望向所有受到羞辱的人致歉。