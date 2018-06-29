綜藝節目被中國抄好抄滿...南韓將實施新法捍衛智財權！

《偶像練習生》、《中國有嘻哈》等節目遭南韓媒體指控抄襲。（偶像練習生提供）

2018-06-29 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕近年作為流行文化輸出國的南韓，其節目構思與創意已成為許多國家娛樂產業的範本。但在中國，不少節目逾越了模仿與抄襲的界線，引起南韓文化產業的憂心，為此，南韓將實施新法律，加強保護本國文化資產。

根據《朝鮮日報》報導，中國抄襲南韓娛樂產業案例層出不窮，像是在影音平台愛奇藝播出的偶像養成實境秀《偶像練習生》，節目模式、運鏡和場佈與南韓原版《PRODUCE 101》如出一轍；中國《中餐廳》則與南韓實境秀《尹食堂》相似，收視率甚至一度高居第一名；台灣人耳熟能詳的《中國有嘻哈》亦是模仿南韓選秀節目《SHOW ME THE MONEY》。資料顯示，中國抄襲南韓綜藝節目的數量多達29個，但面對抄襲質疑，中國的製作團隊完全否認，甚至有製作人表示，「這是任何人都可以想出來的創意。」

報導中提到，抄襲屬於倫理層面上的問題，儘管被認定為抄襲，也只能對其下達更正命令，即便韓中FTA（自由貿易協定）有包含智慧財產權的內容，但中國政府若要包庇自家人，南韓仍無計可施。對此，南韓政府通過《內容產業振興法修改案》與《音樂產業振興法修訂案》，待7月30日生效後，南韓文化體育觀光部便可就這類問題向外交部或其他中央政府高層尋求協助，以加強保護文化創意資產。

報導引述娛樂界人士發言，認為剽竊行為如此猖獗，政府有必要通過多種途徑向中國提出抗議。