中國網路監控跨足海外 可監測53種語言輿論

外媒報導，中國政府部門已採用一款監測軟體，可監測港澳台等境外8000多個「涉敏」網站。（法新社）

2018-06-29 16:45

〔中央社〕中國網路監控已從本土防火牆內翻到牆外，並滲透到世界各網站。外媒報導，中國政府部門已採用一款監測軟體，可監測港澳台等境外8000多個「涉敏」網站，甚至可採集53種語言輿論資訊。

美國自由亞洲電台報導，中科點擊（北京）科技有限公司推出的「軍犬網絡輿情監控系統」已被中國政府部門應用，在中國境內置有1.8萬家輿情監控據點。

據中科點擊資料，這款系統可以分析輿情、資訊預警、熱點分析，蒐集負面輿情、輿情趨勢、簡報、分析、推送及統計分析等。還可以監測新聞、論壇、部落格、微博、圖片、影片等。

此外，這套系統還可以採集中文、英文、法文、西班牙文，以及維吾爾語、蒙古語、藏語、朝鮮語、壯語等、阿拉伯語、越南語、老撾語等，總共53種語言的輿論資訊。還可檢測港澳台、境外8000家「涉敏」資訊網站。

報導引述河北獨立媒體人朱欣欣受訪時表示，專制統治者需要通過監控所有的人，包括監控境外的言論、行為及資訊，來維護統治權，一些民營公司為了從中得利，便與當局狼狽為奸。

旅居德國的蒙古族維權領袖席海明受訪時則表示，中國政府從海外獲取的科技，被用於對民眾的監控，現擴大至海外，實在令人擔憂，「這是對人類自由的侵犯」。