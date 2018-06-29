監視網完美披露砍人犯行蹤 中國網友不寒而慄...

犯下砍人案後短短數小時，黃姓兇嫌的個資就已被公布在網路上。（擷取自推特）

2018-06-29 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海昨天驚傳當街砍人事件，造成2名小學生不幸死亡，當地警方透露，29歲的黃姓兇嫌疑因失業多時，自覺生活無著落，進而產生報復社會念頭。然而，有民眾發現黃嫌落網後，他所有個人資料全都可在某平台輕易取得，消息傳出後引發網友恐慌，紛紛驚呼「絲毫隱私都沒了」。

上海殺人事件發生後，一張詳載嫌犯個人資料的擷圖在中國社群網站上瘋傳，引發民眾熱烈討論，中國網友們紛紛留言說「所有人的信息都會這麼被曝露吧」、「看到下面的活動信息真的是查的仔仔細細的」、「這是用公安系統查的？」、「大數據時代，屁民隱私無處可逃」、「這個系統實在太可怕了」。

此外也有中國網友直言，「這信息流露出來說明了什麼？這個國家還有基本的人權嗎」，有人更喟嘆道，「這就是警務通系統啊，知道大數據強大了吧，我們都生活在大監獄就是了」，獲不少民眾贊同。

上海世界外國語小學昨天（28日）上午11點半發生隨機砍人事件，黃嫌在浦北路門口側持刀襲擊一名成年女性和三名小學生，其中兩名學童遭砍死亡，兇嫌立即遭路人和警方聯手壓制，至於兇嫌實際的殺人動機及相關案情仍待警方調查釐清。