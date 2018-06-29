葡萄牙總統大力推銷C羅 川普這個問題讓他深吸一口氣...

C羅目前以4顆進球並列進球數排行第二。（路透）

2018-06-29 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕2018俄羅斯世足賽無疑是近期全球矚目的大事，由足球巨星「C羅」（Cristiano Ronaldo）領銜的葡萄牙國家隊順利挺進16強，正在美國訪問的葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa），也趁機向美國總統川普推銷這位國家英雄，但川普突然問說，「他出來選總統會打敗你嗎？」讓德索薩一時不知該如何回答。

川普27日在白宮橢圓辦公室與德索薩進行公開會面，過程中兩人不忘提及如火如荼進行的世足賽。德索薩說，「別忘了我們有全世界最好的足球員，他就是C羅，我相信你的兒子認識他」，川普附和，「確實，我的兒子對他非常了解。」

德索薩說，「別忘了，如果你在世足冠軍戰期間訪問俄羅斯，葡萄牙仍會在那裡企圖贏得總冠軍」，川普則說，「你說得沒錯，他們表現得很好」，德索薩呼應，「對，他們表現得非常非常棒。」

川普問，「告訴我，他（C羅）有多棒？」德索薩回答，「我對他非常欽佩，他是全世界最好的球員」，川普追問，「那麼，C羅可能會競選總統並且擊敗你嗎？」、「他不會贏對吧？」德索薩聽到這個問題深吸一口氣，想了一下後才說，「我必須告訴你，葡萄牙和美國是不太一樣的。」