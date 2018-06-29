2女在馬國清真寺熱舞遭遣返 中國領事館證實為中客

2名中國女遊客爬上清真寺圍牆跳舞，引發穆斯林眾怒。（圖擷自YouTube）

2018-06-29 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞亞庇市（Kota Kinabalu）的水上清真寺（City Mosque），23日有2名女遊客在牆上，大跳性感跳舞拍片，引起當地穆斯林憤怒，兩人被捕後被罰款，並且遭到遣返，該清真寺也關閉暫時遊客參觀。中國駐亞庇總領事館證實，這2名女遊客為中國人，已經被罰款25令吉（約新台幣190元）。

綜合媒體報導，亞庇警方表示，這2名女子分別為25歲及37歲，兩人23日下午時左右，在水上清真寺圍牆上熱舞。警方24日接獲報案後，隨即對2女展開調查，28日在當地一家酒店將兩人逮捕。兩女承認，只是一時好玩，並無意冒犯清真寺。

沙巴州副首席部長兼旅遊、文化及環境部長劉靜芝指出，2名女遊客認為「好玩」的行為，已經不尊重沙巴和宗教場所，決定對2女及相關旅行社罰款警告，但不會對她們採取法律行動。

中國駐亞庇總領事館證實，這2名女子為中國遊客，已經被當地政府罰款25令吉，並被送往阿皮亞國際機場遣返中國。中國駐亞庇總領事館提醒，到沙巴旅遊的中國遊客，務必遵守法律法規、尊重當地宗教文化傳統和風俗習慣。

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