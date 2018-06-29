劫機驚魂！美客機遭登機徹查 只因機長傳了這數字

影片畫面顯示，機上乘客被要求高舉雙手，接受警方搜查。（擷取自推特）

2018-06-29 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國捷藍航空（Jetblue）一架班機於當地時間26日晚間從紐約甘迺迪機場起飛，起飛沒多久就重新降落，機外圍繞大量警車與救護車。飛機停妥後有大批武裝警力衝上飛機進行徹底搜查，嚇壞不少旅客，背後原因稍早曝光，原來是機長誤傳「劫機代號」，才發生這起烏龍事件。

綜合外媒報導，捷藍航空1623次班機原訂於26日晚間8時許起飛，目標是美國西岸洛杉磯，沒想到就在飛機成功起飛後的5分鐘內，控制台就收到機長回傳的劫機代號「7500」，接下來更收到代表通訊故障的代號「7600」及緊急狀況的「7700」，接著就與機長失去聯絡，控制台因而研判該班機可能受到武力攻擊，極有可能是劫機事件，便要求班機立即降落同時通報警方。

飛機落地後，武裝警力立即登機搜查，由機上旅客拍下的畫面可見，全部乘客均被要求雙手高舉，荷槍實彈的警方人員則在走道穿梭，仔細搜查每一細節，不放過任何可疑之處。所幸經過長達90分鐘的搜索，加上與機長溝通後，這起劫機事件被證實是虛驚一場，乘客們被換至另一班飛機後飛往目的地。

紐約航港局（Port Authority）指出，整起事件肇因於廣播系統故障，機組人員因故傳送錯誤的應答機代號，從原本代表通訊故障的7600改傳為代表非法行為（常用於劫機）的7500。捷藍航空則發布聲明指出，雖然機組人員隨後重與控制台恢復通訊，但有關單位為謹慎起見，仍以劫機事件的SOP來應對，所幸最終確認是虛驚一場。

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