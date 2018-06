劫機驚魂！美客機遭登機徹查 只因機長傳了這數字

2018-06-29 13:03

〔即時新聞/綜合報導〕美國捷藍航空(Jetblue)一架班機於當地時間26日晚間從紐約甘迺迪機場起飛,起飛沒多久就重新降落,機外圍繞大量警車與救護車。飛機停妥後有大批武裝警力衝上飛機進行徹底搜查,嚇壞不少旅客,背後原因稍早曝光,原來是機長誤傳「劫機代號」,才發生這起烏龍事件。

綜合外媒報導,捷藍航空1623次班機原訂於26日晚間8時許起飛,目標是美國西岸洛杉磯,沒想到就在飛機成功起飛後的5分鐘內,控制台就收到機長回傳的劫機代號「7500」,接下來更收到代表通訊故障的代號「7600」及緊急狀況的「7700」,接著就與機長失去聯絡,控制台因而研判該班機可能受到武力攻擊,極有可能是劫機事件,便要求班機立即降落同時通報警方。

飛機落地後,武裝警力立即登機搜查,由機上旅客拍下的畫面可見,全部乘客均被要求雙手高舉,荷槍實彈的警方人員則在走道穿梭,仔細搜查每一細節,不放過任何可疑之處。所幸經過長達90分鐘的搜索,加上與機長溝通後,這起劫機事件被證實是虛驚一場,乘客們被換至另一班飛機後飛往目的地。

紐約航港局(Port Authority)指出,整起事件肇因於廣播系統故障,機組人員因故傳送錯誤的應答機代號,從原本代表通訊故障的7600改傳為代表非法行為(常用於劫機)的7500。捷藍航空則發布聲明指出,雖然機組人員隨後重與控制台恢復通訊,但有關單位為謹慎起見,仍以劫機事件的SOP來應對,所幸最終確認是虛驚一場。

#ICYMI Police board #JetBlue flight at #NewYork #JFK after pilot erroneously signaled #LosAngeles bound plane was hijacked on runway last night causing nearly 5 hour flight delay to #LAX @KNX1070 #airtravel pic.twitter.com/89vol21rFn