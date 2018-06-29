美國人口販運報告 台灣連9年列最佳等級、中國最差！

2018-06-29 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院28日公布「2018年人口販運問題報告」結果，台灣連續第9年名列最佳第一級國家，代表政府打擊人口販賣的努力得到肯定，而中國則再度被列為人口販運情況最嚴重的國家，與北韓、敘利亞、俄羅斯等國並列最惡名昭彰的第三級，可預期中國的玻璃心恐怕又要碎了！

綜合外媒報導，美國國務院28日由美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）與第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）共同公佈「2018年人口販運問題報告」（2018 Trafficking in Persons Report）。報告中提到，台灣再度完全達到消除人口販運最低標準，認真、持續執行各種政策，對人口販運的起訴案件大增、提供協助的人力不斷增加，因此今年仍列第一級，「台灣也在2009年起，連續第9年名列最佳第一級」。

而針對台灣船東虐待外籍漁工、家護外勞沒受到平等對待與兒童性剝削的法律不足等問題，報告則建議，台灣應對人口販運者施予最嚴厲行罰；執法者也應積極調查這些虐待虐待外勞的台灣船東；另外法律也應修法，將家護勞動者納入基本勞工權益保障範圍。

報告也提及，台灣的人口販運被害者大多來自印尼、菲律賓、泰國與越南，有一些則來自中國和柬埔寨。目前台灣移工人數多達67萬5千多人，其中有許多人受到不平等的剝削，如工時過長、被雇主虐待、生活條件差等情況。

另外，報告中也再度提及，近年來台灣人在海外進行非法商業行為，牽涉到人口販運的問題，例如國外進行電信詐騙犯罪等情況。

報告提到中國部分指出，由於中國並未達到消除人口販賣的最低標準，也未做出任何明顯努力來改變此情況，因此與緬甸、伊朗、北韓、敘利亞、俄羅斯等國，被列為最差的第三級國家，也是連續2年被列在這個等級。