為川普出氣 共和黨議員痛斥司法部次長

2018-06-29 04:02

〔中央社〕美國總統川普在聯邦眾議院的共和黨同志今天在聽證會發飆，對司法部副部長羅森斯坦大聲嚴詞抨擊，宣稱他不當扣住有關聯邦調查局調查川普2016年競選活動的相關文件。

路透社報導，眾議院今天也表決通過一項不具約束力的決議案，叱責司法部未交出更多文件。這項表決兩黨壁壘分明，以226票對183票通過，一般認為這可能是指責羅森斯坦（Rod Rosenstein）藐視國會的前奏。

羅森斯坦是司法部第2號人物，他因為任命特別檢察官穆勒（Robert Mueller），負責調查川普陣營在2016年總統大選期間是否曾與俄羅斯串通，而經常成為川普鐵桿支持者的打擊目標。

眾院司法委員會聽證會場面緊繃，同由川普任命的羅森斯坦與聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）奉召出席作證，他們都堅稱配合國會共和黨議員要求，交出與「通俄門」調查有關的文件，但共和黨議員看來並不相信。

羅森斯坦一度和力挺川普的共和黨眾議員喬丹（Jim Jordan）激烈言詞交鋒，他並指控對方人身攻擊。

他作證時說，身為司法部副部長，負責對議員的關切事項作出回應，有一組人和他一起工作。

他澄清說：「你所謂我個人扣住資料不給你們，以及想要隱藏資料的說法…。」他話還沒說完，喬丹就打斷說：「你是老板，羅森斯坦先生。」

羅森斯坦厲聲回嘴說：「沒錯。我的工作就是確保我們對各位關切的事情做出回應。而我們已經做了。」

喬丹稍後向羅森斯坦保證，他的批評不是人身攻擊。羅森斯坦回應說：「有時感覺是如此。」

共和黨議員高迪（Trey Gowdy）也怒氣冲冲要求羅森斯坦結束對通俄門案的調查。他說：「如果你有證據證明川普競選團隊的任何成員有任何不法行為，就向該死的大陪審團提出。如果你有證據證明這位總統有不當作為，就向美國人民提出來。…不論你有什麼，該死的快結束。」