中國社會信用系統管很大！ 澳洲學者：嚴重到干涉他國主權

2018-06-28 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年推行「社會信用系統」監控人民，除了繳稅、還款等金融信用，交通違規、網路通訊紀錄、網購等紀錄也被列入信用評分當中。但今（28）日有學者發表最新研究指出，這套體系不僅監控人民，也跨越中國的邊界，影響國際企業，甚至嚴重到干涉國家主權。

《衛報》報導，澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute）學者霍夫曼（Samantha Hoffman）發表「社會信用：科技加強集權控制造成全球後果」（Social Credit:Technology-enhanced Authoritarian Control with Global Consequences）的研究，裡面指出，在中國的國際企業的行為漸漸受到規範，開始偏向中國，並認為這項系統可能直接干涉其他國家的主權。

霍夫曼認為，近期中國施壓國際航空，要求官網必須把台灣改為「中國台灣」，就是典型的例子，她解釋，「社會信用特別用在對國際航空公司的評比系統中，以檢視他們是否採用中國共產黨的認知事實，來抑制對台灣的另類觀點」。

「如果國際企業想繼續在中國發展，公司沒有別的選擇，只能依照遊戲規則。」霍夫曼繼續指出其他例子，無印良品曾在產品上標明台灣為國家，被中國以違反廣告法規定之禁止從事傷害「國家尊嚴或利益」的活動為由，罰款20萬元人民幣。

報導也指出，目前不清楚外企能否取得社會信用系統的資訊，也不清楚外企若做出讓步或因此改變了行為，該國公民能否得知消息。

中國的社會信用系統使用一系列大數據及人工智慧技術，根據樣本的社會政治和經濟行為打分數。得分低的人將被列入黑名單，禁止搭乘交通工具；得分高的人將獲得特權。中國政府預計在2020年前，將13億5000萬公民納入這個系統。