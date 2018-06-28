造神無極限！中媒推「梁家河」歌頌習近平知青歲月

2018-06-28 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席、中共總書記習近平2012年上台後，當局展開新一輪造神運動，除了報導習近平買包子，欲塑造親民形象外，中國官媒今日起將推出廣播紀實文學，在習近平「知青歲月」大作文章，還要送光碟給相關學校。

綜合媒體報導，在中國，「知青」是指自願或者被迫從城市下放到農村成為農民的知識青年。1969年，15歲的習近平曾下鄉到陝西梁家河成為一名知青，並在此度過7年歲月，習近平離開後，還先後4次給梁家河村回信表達惦念之情，並曾親自造訪。

這次中國官媒推出的「梁家河」廣播紀實文學，就是講述習近平這段「知青歲月」，共計12集，每集25分鐘，由多個官方媒體播送，中國中央廣電總台還製作了5種少數民族語言版本，並翻譯成多種外語對外播放。

中國中央廣電總台指出，為慶祝中共建黨97週年，從28日起推出「梁家河」廣播紀實文學，作品講述習近平在梁家河的知青生活，記錄梁家河幾十年翻天覆地的巨大變化。；「梁家河」還將製作成光碟，向相關學校機構推廣贈送。

《中央社》指出，這不是中國官媒把宣傳重點放在習近平的「知青歲月」，2017年中共19大後，《央視》立刻推出微電影「公僕之路」，將習近平由知青成為國家最高領導人的經歷，濃縮為5分27秒的短片。

接著，同樣描述習近平的知青歲月的微電影「人民領袖」，又在今年的2月問世，在這部片長5分43秒的短片中，習近平透過旁白指出，在那個時候就有了從政的念頭。