韓美防長會談 美同意移交戰時作戰指揮權

南韓國防部長宋永武今天在首爾與到訪的美國國防部長馬提斯（見圖）舉行會談。（路透）

2018-06-28 22:50

〔中央社〕南韓國防部長宋永武今天在首爾與到訪的美國國防部長馬提斯舉行會談。考量朝鮮半島安全形勢的變化，雙方允諾為韓軍儘早從美軍手中收回戰時作戰指揮權而加強合作。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓美防長會後發表的聯合新聞稿指出，雙方就暫停原定8月舉行的韓美「乙支自由衛士」聯合軍演、緩解軍事緊張、加強互信交換意見。

雙方商定只要北韓善意參與對話，韓美就將為與北韓構建互信、建立半島和平機制繼續研究相關措施。

在韓美防長會談開場白中，馬提斯表示，美國保衛南韓的決心依舊堅如磐石，美國將從外交、軍事等領域採取措施，維持駐韓美軍的規模和戰鬥。美國將與南韓等夥伴密切合作支持外交部門實現朝鮮半島完全、可驗證、不可逆地棄核。

韓美防長一致認為，朝鮮半島安全形勢驟變，持續緊密的合作對半島非核化及建立永久和平機制尤為重要，雙方將繼續保持溝通與合作。

韓美兩國防長也重申，在北韓採取具體、不可逆的非核化措施之前，聯合國安理會對北韓制裁措施應落實，為應對針對韓美同盟的威脅，兩國將繼續保持聯合防衛態勢。

對於暫停原定8月舉行的韓美「乙支自由衛士」聯合軍演，南韓國防部官員就此表示，韓美今後將就聯合軍演的規模、時間和內容進行磋商後對外公佈。

韓美兩國防長也祝賀駐韓美軍司令部於29日由首爾龍山南遷至京畿道平澤，並表示駐韓美軍是韓美同盟的象徵，將為東北亞和平與穩定做出巨大貢獻。