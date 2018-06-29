對「它」過敏更易患超級細菌？美研究：機率大增69％

2018-06-29 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國波士頓麻省總醫院（MGH）發布在英國醫學期刊（BMJ）最新研究闡明，對於抗生素中的青黴素產生過敏反應的人，感染超級細菌（MRSA）的機會較常人高出69%。

根據《每日郵報》報導，麻省總醫院研究團隊針對30萬1399位民眾的病例報告進行研究，當中有6萬4141人曾被診斷出對青黴素過敏，研究發現，對青黴素過敏的人們得到超級細菌的機率多出69%，得到困難梭狀芽孢桿菌（C.diff）則多出35%，後者可引發敗血症導致死亡。

研究指出，醫生對於青黴素過敏患者，通常會開立廣譜抗生素藥物，例如四環素、金黴素、土霉素、氯黴素，這類型藥物能抵抗的細菌種類較為廣闊，與窄譜抗生素相比較不具針對性，因此腸道內的好菌也可能蒙受其害，倒置處於平衡狀態的困難梭狀芽孢桿菌大量孳生，進而出現胃腸道感染，但目前尚未明瞭廣譜抗生素與超級細菌之間的關係。

領導研究的布姆門透（Kimberly Blumenthal）博士指出，這項研究目的在於闡述誤診為青黴素過敏恐衍生極大危害，許多人在兒童時期服藥後因皮膚出疹就被判定對青黴素過敏，因此醫師應對患者進行皮膚試驗，用少量的青黴素來檢查他們是否真的過敏；英國倫敦皇家學院（ICL）副教授豪索爾訥（Kamila Hawthorne）認為，孩童出現皮疹可能為病毒所致，真正的青黴素過敏症狀為嘴唇腫脹與呼吸困難。