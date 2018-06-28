墨西哥警檢測沒過繳械 改攜彈弓、石頭執勤

阿瓦拉多市長魯伊斯發放彈弓和一袋袋石頭，讓警察用這些東西執勤。（圖取自《衛報》）

2018-06-28 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥維拉克魯斯州（Veracruz）政府以未通過槍枝檢測為由，沒收了該州阿瓦拉多市（Alvarado）警方的武器，市長隨後發起象徵性抗爭行動，讓警察們改攜彈弓和石頭執勤。

綜合外媒報導，阿瓦拉多市警局130名警察中，只有30人通過槍枝控制檢測，促使維拉克魯斯州公共秘書處決定讓所有警察繳械。市長魯伊斯（Bogar Ruiz Rosas）說，阿瓦拉多市警局的警察大多是新手，已安排前往州立警察學院受訓。

報導引述墨西哥媒體稱，魯伊斯後來發放彈弓和一袋袋石頭，讓警察用這些東西執勤，以示抗議。他堅稱，在7月1日登場的全國性大選前，阿瓦拉多市警察被沒收槍械是一種政治仇恨。

在發放彈弓和石頭給警察的儀式上，魯伊斯說，這只能被解讀為帶有政治涵義，「我們必須準備以專業的方式執行公務」。他認為，此舉是政府濫用權力，他會要求州政府官員為員警「手無寸鐵」時發生的任何犯罪行為負責。

和魯伊斯分屬敵對政黨的韋拉克魯斯州州長容斯（Miguel Angel Yunes Linares）則強調，當局會決定沒收阿瓦拉多市警察的武器，是因為這些警察未通過檢測。