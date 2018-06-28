不分男女通通要服役 法國計畫2019恢復義務役

法國總統馬克宏希望讓所有法國年輕人擁至少「直接體驗」1個月軍事生活，修正後的義務役方案卻包含各種志願服務。（路透）

2018-06-28 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕法國最近有計畫恢復義務役制度，預計從2019年開始實施，屆時只要是年滿16歲的年輕人都必須要參加、不分男女。而服務項目則從志工、警察、消防到部隊都有。

綜合報導指出，法國在1996年取消了法國年輕男子1年的義務兵役制度，因此現任總統馬克宏沒服過兵役，成為法國首位沒當過兵的總統。不過馬克宏最近卻有意恢復義務役，而且實施對象是所有年滿16歲的年輕人，不管是男生、女生都一樣。

法國政府推動的義務役計畫預計從2019年開始實施，計畫分成2階段，第1階段為期1個月，重點放在「公民文化」，目前考慮的選項包含擔任志工老師、和慈善機構合作，以及在警、消或軍方單位進行軍事訓練。第2階段的義務役長3個月至1年，涉及國防安全相關領域，但年輕人也可選擇擔任文化遺產、環境與社福照護的志工。

不過，這樣的義務役計畫其實與馬克宏最初的想法不一樣，他原本是希望讓所有18到21歲的法國年輕人擁有至少1個月「直接體驗軍事生活」（direct experience of military life），現在計畫被放寬成全民國家服務。