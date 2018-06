BBC又傳炸彈威脅？可疑車輛停總部外 拆彈機器人處理中

2018-06-28 21:03

〔即時新聞/綜合報導〕位於英國倫敦的英國廣播公司(BBC)總部外今天出現一輛可疑車輛,當地警方獲報已調來拆彈小組,並封鎖周邊街區,同時派出拆彈機器人處理中。

外媒報導指出,位於倫敦的BBC總部外,於當地時間28日上午約10點40分發現停靠了一輛可疑車輛,當地警方獲悉後立刻對周邊街區進行封鎖,並要求鄰近街區的民眾盡量遠離現場,同時也派出拆彈機器人上前偵查。目前推特上雖傳出機器人已將車窗玻璃擊碎,但這項說法尚未獲得當局證實。

這並非BBC首次出現炸彈威脅,2015年底時當局也曾獲報有炸彈威脅,所幸在搜索確認後並無實際危險,但近年來因恐怖攻擊事件頻傳,倫敦警方仍不敢大意,遇到報案都隨時嚴陣以待。

We were wondering why Portland Place had been cordoned off. Shortly after I filmed this, staff on one side of the office were told to move away from windows. We believe the police are preparing a controlled explosion shortly. pic.twitter.com/rM6UGNkmtq