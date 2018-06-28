BBC又傳炸彈威脅？可疑車輛停總部外 拆彈機器人處理中

位於英國倫敦的英國廣播公司（BBC）總部外今天出現一輛可疑車輛，當地警方獲報已調來拆彈小組，並封鎖周邊街區。（圖擷自推特）

2018-06-28 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕位於英國倫敦的英國廣播公司（BBC）總部外今天出現一輛可疑車輛，當地警方獲報已調來拆彈小組，並封鎖周邊街區，同時派出拆彈機器人處理中。

外媒報導指出，位於倫敦的BBC總部外，於當地時間28日上午約10點40分發現停靠了一輛可疑車輛，當地警方獲悉後立刻對周邊街區進行封鎖，並要求鄰近街區的民眾盡量遠離現場，同時也派出拆彈機器人上前偵查。目前推特上雖傳出機器人已將車窗玻璃擊碎，但這項說法尚未獲得當局證實。

這並非BBC首次出現炸彈威脅，2015年底時當局也曾獲報有炸彈威脅，所幸在搜索確認後並無實際危險，但近年來因恐怖攻擊事件頻傳，倫敦警方仍不敢大意，遇到報案都隨時嚴陣以待。