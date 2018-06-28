長腿正妹潛水客被章魚吸美尻 網友嘆：牠真的很聰明

1名正妹先前於夏威夷歐胡島（Oahu）潛水時，被攝影師捕捉到竟有章魚吸住她的右臀，跟著正妹在海中遨遊。（圖擷取自Caters Clips Youtube）

2018-06-28 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕1名正妹先前於夏威夷歐胡島（Oahu）潛水時，被攝影師捕捉到竟有章魚吸住她的右臀，跟著正妹在海中遨遊，影片曝光後造成網友轟動，直呼「放開她的腿」、「章魚真的很聰明」。

根據《每日郵報》報導，29歲的女性潛水客古魯碧（Jess Grubb）當時正在海中優游，被26歲的攝影師布朗（Shane Brown）發現有隻章魚向她游近，因此想要捕捉古魯碧與牠共同游泳的畫面，不料章魚竟吸附在她的右大腿，並朝向右臀移動，讓古魯碧帶著牠游泳。

從影片中能看到，古魯碧在水面上深吸1口氣後，朝淺海底部游去，章魚好端端地在她的右腿，隨著古魯碧踢水節奏，朝向她的右邊屁股邁進，古魯碧在2度換氣前，還用手輕摸章魚的頭部，牠的樣子看起來相當舒適。

許多外國網友看完影片後，都對此感到相當不可思議，紛紛留言指出，「我也會把自己塞進那雙腿之間」、「章魚果然是很有智慧的動物」、「不知道她3週後會不會生出小章魚」、「我在數牠的腳，8隻腳只數到7隻」、「是我的話，也會纏住她的腿不放開」。

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正妹在夏威夷潛水被章魚看上