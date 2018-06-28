全球首座外海式白鯨保護區 明春冰島啟用

保護區的首批住戶將是中國2頭的12歲雌性白鯨。圖為海生館「小白鯨」優游在水族箱內。（資料照）

2018-06-28 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕暑假要來了！許多人會前往海生館清涼一「夏」，但館內養的海洋動物曾有動保人士批評，不應該利用牠們表演牟利，要讓他們重回海洋。日前英國海洋動物慈善組織宣布冰島將有全球首座外海式的鯨類保護區，預計明年3月啟用。

綜合外媒報導，動物慈善組織「海洋生物基金會」（SEA LIFE Trust）與鯨豚保育協會（Whale and Dolphin Conservation，簡稱：WDC）在冰島南方的赫馬島（Heimaey Island）打造全球第一座外海式的鯨類保護區。園區不僅比水族箱更大，廣達32000平方公尺，水深10公尺，也提供鯨類更貼切海洋的優游空間。

這項計畫從籌備到實行長達6年，基金會負責人波爾（Andy Bool）開心地表示，他們很榮幸能創造這個園區，提高鯨魚的生活品質。他也指出，未來將拓展至世界各地的海生館。WDC執行長特勞德（Chris Butler-Stroud ）則表示，最終目標是希望終結鯨豚的表演節目。

園區內首批鯨類住戶將是2頭中國上海長風海洋世界的12歲雌性白鯨，但運輸過程引起保育人士抗議，因為時間長達35小時，距離至少9000公里以上，保育人士害怕白鯨會有不適，嚴重可能會死亡。

對此，這2頭白鯨已經在接受長途旅行的訓練，例如快速游泳增加體力及憋氣時間，牠們也吃下大量食物，儲存熱量，準備投入更加自然的環境，安享餘生。