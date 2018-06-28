超暖學生幫忙籌錢返鄉探親 校工瞬間淚潰堤

2018-06-28 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕日前在英格蘭老牌名校布里斯托大學（University of Bristol）發生一件超暖心的故事！一群學生為了讓校內牙買加籍的清潔工能回鄉看看家人，自發性地發起募款活動。當他們把募籌到的錢交到這名清潔工手上，讓清潔工當場感動到落淚！

根據外媒報導，發起募款活動的學生哈迪（Hadi Al-Zubaidi）平常在校常與牙買加籍的清潔工赫爾曼（Herman Gordon）接觸，認為赫爾曼心地善良，在學校對每個人都面帶笑容，每次和赫爾曼交談都會獲得滿滿的正能量，於是便萌生了想幫赫爾曼返鄉探望妻小的夢想，並且號召一群學生在JustGiving網站成立募款頁面，他們描述赫爾曼是「幸福的縮影」，順利在短短5天就募得1500英鎊（約新台幣6萬元）。

當這群學生將1500英鎊拿給赫爾曼時，還附上一封信，感謝赫爾曼這些年來為布里斯托大學的付出，無時無刻都帶給身邊的人正能量，「我們一起送你了一份特別的禮物，作為我們表達謝意的方式。祝你有個美好的夏天！」

赫爾曼打開信封，看到一大疊鈔票和學生的信，瞬間感動到哽咽，頻頻拭淚、幾乎說不出話來。有人將這個過程拍下影片，投稿到了匿名投稿的粉絲專頁「Bristruths」。

赫爾曼在布里斯托大學擔任清潔人員已長達12年，時常為學生加油打氣，溫暖的笑容時刻掛在臉上，他認為這些學生都在辛苦讀書，周遭不應該有消極的氛圍，因此常常稱讚他們。在今年5月19日，就有學生上「Bristruths」投稿表示赫爾曼是他見過最酷的男人，「即使我陷入沮喪，他還是有辦法讓我笑出來」；更有人在早先就提議大家一起籌錢讓赫爾曼回牙買加看家人。面對這樣的驚喜，表示自己從未想過有這樣的事發生，自己是既感動又意外。