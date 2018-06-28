法國公司研發3臂機器人 30秒完成一張美味比薩！

近期法國科技公司推出一款比薩機器人，最快30秒內能完成一張比薩。（路透）

2018-06-28 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕隨著人工智慧（AI）的發展，各行業為追求效率推出許多智慧性助理，如快餐店煎肉排的機器人「Fillppy」、便利商店的咖啡助理等。近期法國科技公司也跟上風潮，推出一款製作披薩的機器手臂，最快30秒能烤出一張，將成為披薩界的新亮點。

綜合外媒報導，新創科技公司Ekim的研發團隊認為現代人用餐時間少，也無法兼顧食物的品質，因此他們決定結合自動販賣機的概念，打造一款全天候提供新鮮製作的比薩機器人。

該款比薩機器人有3隻機器手臂，一個調理平台及烤爐。接獲客人的電腦訂單後，機器人的3隻手臂分工合作，從麵糰壓平、抹醬送進烤爐，最後拿出烤爐灑配料、包裝，以上過程不僅透明化，也與傳統的製作步驟如出一轍。而麵團的配料也不馬虎，特別選用在法國與義大利各地的有機食材製作。

「傳統人工製作一張比薩需要4分30秒」該公司執行長高曼（Philippe Goldman）表示，「機器人每30秒可以烤出一張，相當於每小時完成120張，比起真人比薩廚師每小時最多可烤40張多出許多」。這款披薩廚師機器人目前位於巴黎市郊外的概念店，Ekim公司已在積極市內尋找店面，希望未來最快2019年開放外界加盟，並向全世界推廣。