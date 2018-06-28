恐龍法官輕判正妹高材生免入獄 現在她爽交富二代住豪宅

2018-06-28 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名牛津大學醫學院的正妹高材生，在約莫2年前因為與前男友大吵一架，竟然直接拿起一把麵包刀就朝前男友砍下去，當時法官在審理這起案件時，考慮到這名正妹高材生的優秀才能，怕毀了她的大好前程，因此輕判她不必入獄服刑。而現在，這名正妹高材生交了一個富二代男友，還爽爽的住在豪宅裡，想等到事情的風頭過了再復學。

根據英國《太陽報》報導，今年25歲的伍德沃德（Lavinia Woodward）相貌姣好，成績也非常優秀，因為平時有吸毒的壞習慣，犯案當時又剛好正在酗酒，與前男友費爾克拉夫（Thomas Fairclough）大吵一架後，經酒精和藥物的催化下，控制不了情緒拿起麵包刀就砍傷費爾克拉夫。

基本上類似這樣的傷人案件通常會被判監禁，但是審理這起案件的法官普林格（Ian Pringle QC）認為伍德沃德在校成績優異，表示伍德沃德這次的行為純屬特例，不應該因為這件事阻撓了「這位能力出眾的年輕女性去追隨她的成就」。因此，法院輕判伍德沃德10個月徒刑，緩刑18個月，當然也引起外界不少人的批評，認為這個判決太誇張。

據伍德沃德的友人透露，伍德沃德雖然現在是休學狀態，但是她交到了一個俄羅斯富二代男友卡加洛夫斯基（Philip Kagalovsky），並與男友同居在價值約100萬英鎊（約新台幣4千萬元）的豪華小套房，常常出國遊玩，日子過得非常爽。反觀伍德沃德那可憐的前男友，當時送醫救治後雖撿回一命，但是身心皆受到了巨大的創傷。

伍德沃德也打算，等到這起傷人案的風頭一過，便馬上回牛津復學，並成為一名醫生。「她由衷相信世人會將這件事淡忘掉的」，伍德沃德的友人這麼說。

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