泰國少年足球隊山洞探險失聯仍無音訊 美軍出動支援

泰國傳出少年足球隊在清萊一處國家公園洞穴中失聯，由於洞穴內地形複雜，加上天候影響，遲遲沒有進展，美軍今天也動員加入搜救行動。（法新社）

2018-06-28 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕泰國傳出12名青少年足球隊員和教練近日在國家公園探索山洞時失聯，且可能因大雨灌入洞穴導致水位上漲，官方搜救至今沒有結果，甚至派出泰國菁英海豹部隊支援，現在就連美軍和英國潛水員都加入搜救行列，希望能盡快發現失蹤者的下落。

根據《路透》報導，泰國副總理兼國防部長普拉威·翁素萬（Prawit Wongsuwan）指出，美軍太平洋司令部已派出30人攜帶各式裝備協助搜救。清萊第37區指揮官提到，3名來自英國的專業潛水員昨日也抵達泰國，直接趕到山洞評估現場狀況。

這支足球隊由12名11至16歲的青少年組成，他們和25歲的教練於23日一同進入國家公園內的Tham Luang Nang Non洞穴，這處洞穴以鐘乳石地形著稱，但內部結構錯綜複雜，因此禁止遊客進入，當時管理員正在巡邏，當發現少年足球隊的腳踏車停在洞穴口時就驚覺不妙，且最近當地才下過大雨，這處洞穴在雨後可能因雨水灌入導致水位上升阻斷動線，當地動員超過百人設法進入洞穴，連精銳的泰國海豹部隊也投入搜救，但至今13人全數不見蹤影。

泰國少年足球隊闖入清萊一處國家公園大型洞穴後失蹤，至今已5天，音訊全無。（歐新社）

泰國少年足球隊闖入國家公園洞穴探險失蹤至今已5天，洞穴外僧侶和家屬不斷祈禱希望能出現奇蹟。（歐新社）