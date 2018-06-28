超狂賭客一人重壓逾400萬賭德國勝 爆冷輸球瞬間慘賠

德國小組淘汰創下在世界盃的最差戰績，除了德國球迷失望外，大批看好德國輕鬆過關的賭客也慘賠。（歐新社）

2018-06-28 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕世界盃足球賽F小組，衛冕軍德國昨晚0:2爆冷敗給南韓，本屆戰績1勝2敗小組墊底淘汰，創下德國在世界盃的最差戰績，除了德國球迷失望外，大批看好德國輕鬆過關的賭客也慘賠。

昨晚德國出戰韓國，台灣運彩開出德國「不讓分勝」賠率僅1.06，但有部分彩迷將他視為「定存股」，以大把本金投注盼能贏得小利，許多彩迷稱昨晚一直看到有賭客下10萬以上的重注壓德國贏。

據中國媒體報導，中國賭盤開出德國贏韓國的賠率為1.2，對於賭客來說1.2的賠率意味著2個漲停板，認為只要90分鐘就能穩賺兩個漲停板，瘋狂投注，一名賭客下95萬人民幣（約新台幣440萬）重壓德國贏球，不料德國爆冷輸球，400多萬一夕蒸發。

而台灣運彩開放「2018世界盃冠軍」、「晉級冠軍賽球隊」、「晉級八強球隊」以及「晉級四強球隊」下注後，德國獲得廣大台灣消費者的支持，「晉級四強球隊」的玩法中，有82%投注德國，「晉級冠軍賽球隊」與「晉級八強球隊」銷售榜首仍為德國，分佔各玩法銷售的42%，顯示台灣人一面倒看好德國，不料昨晚德國確定在小組出局後，所有押注德國晉級或獲勝的彩券也一夜變成廢紙。