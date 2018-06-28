約好一起看世足賽的...妻兒猝逝 他這樣做圓夢

墨西哥男子馬丁尼茲才遭逢妻兒車禍喪生悲痛，仍決定依約去看世足賽，替家人圓夢。圖為6月17日墨西哥出戰德國，墨西哥球迷高舉國旗和標語熱情加油。（歐新社）

2018-06-28 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥男子馬丁尼茲（Gilberto Martinez）原本與妻兒約好去看世界盃足球賽，但4月一場車禍意外，太太拉斯齊歐托（Veronica Raschiotto）、兒子迪亞哥（Diego）、女兒蜜亞（Mia）等人不幸喪生，讓他悲痛欲絕。不過，他最後還是帶著4張識別證，前往俄羅斯觀賽，彷彿妻小仍陪伴在側從未離開。據悉，墨西哥門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）得知，還曾傳訊替他加油打氣。

綜合媒體報導，4月28日42歲的拉斯齊歐托與50歲的哥哥喬治，開車載著8歲的迪亞哥、6歲的蜜亞，行經高速公路時，突然被一輛失速的車輛撞上，閃躲不及的他們疑當場身亡，說好的暑假一家四口的世足賽之旅也因此破滅。

報導指出，這段時間，馬丁尼茲一直難以從悲痛中走出，但在諮商師鼓勵下，他決定在友人陪伴下，按照原定計畫飛往俄羅斯，代替妻小圓夢。不過，馬丁尼茲坦言，要做出這決定十分困難，尤其是更改住宿、機票時更是如此。

報導提到，馬丁尼茲觀賽時，還不忘在身上掛著上頭印有老婆、小孩大頭照的識別證，穿上背後印著妻兒暱稱的T恤，代表與他們永遠同在。6月17日墨西哥出戰德國時，他就在現場親睹墨西哥隊1:0贏球，但當天也是墨國的父親節，他非常高興、激動，忍不住更想念過世的妻小。

報導提及，墨西哥門將奧喬亞還曾傳訊息給馬丁尼茲，內容大意為「你的兒子是個天使，他將助我飛翔」、「這是為了你的家人」，讓馬丁尼茲感動不已。