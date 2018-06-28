首登陸「月球背面」 印度擬探勘氦-3零污染能源

印度登月計畫將重點探勘氦-3的蘊藏濃度及開採方式。（月球表面示意圖，擷取自NASA-YouTube影片）

2018-06-28 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕月球背面是月球永遠背對地球的那一面，過去長期披著神秘面紗，也是科幻小說及陰謀論常見的題材。印度太空研究組織（Indian Space Research Organisation，ISRO）計畫於今年10月發射探測器至月球背面，探勘當地水元素與氦-3同位素（Helium 3）的含量，以評估可行的開採方式。

綜合外媒報導，印度太空組織這項太空計劃將發射火箭搭載月球探測器，送至月球背面的預定地點，若此太空計畫順利執行，將是印度首度登月，更是人類史上首度有探測器被派送至該處進行探勘。據了解，印度航空局向來以低預算著稱，這次登月計畫僅花費1.25億美元（約新台幣38.2億）預算。

侵襲月球正面的太陽風受到地球遮蔽，科學家推測，月球背面的月海應具有全月球表面最高的氦-3濃度。氦-3在地球上相當罕見，且為發展核融合能源的必要元素之一，同時更因原子結構的特性，作為核融合能源時不會產生輻射也不會為環境帶來危害，若月球探勘行動有所斬獲，未來數世紀的能源問題將可望獲得解決，開採價值高達數兆甚或是數十兆美元。

ISRO主席錫萬（K. Sivan）直言，「有能力在月球進行氦-3開採，同時後送地球的國家，將掌控此一進程」，他說，ISRO現階段目標是建立一個太空站，供研究人員進駐，接下來的目標則是建立月球基地。

本世紀以來，各國對月的太空競賽重新浮上檯面，2013年登月的中國探測車「玉兔號」被認為在執行氦-3與鈾礦的探勘，俄羅斯計畫在明年登月，而美國總統川普也在去年底宣布重啟太空人登月計畫。