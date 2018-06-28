2018亞太最佳大學排名 台灣31所大學上榜

台灣共有31間大學擠進2018亞太地區大學排行榜中，其中台大排名最高，位居第37名。（資料照）

2018-06-28 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國「泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）」今天發表「2018亞太地區大學排名」，台灣共有31所大學上榜，比去年多出5校，其中台大排名最高，位居第37名。

綜合報導指出，2018亞太地區大學排名分析了東亞、東南亞及大洋洲地區等38國家的大學，最後上榜的有13個國家、250多所學校。這次上榜校數最多的是日本，共有89所大學上榜，其次則是中國的63間，接著依序是澳洲（35間）、台灣（31間）、韓國（27間），還有泰國（10間）。

在台灣入榜的31所大學中，有8所大學擠進前100名，其中台大拿下第37名，比去年的33名掉了4個名次。其他前100名內大學則依序是清華大學（50名）、台灣科技大學（56名）、交通大學（67名）、成功大學（77名）、中國醫藥大學（88名）、台灣師範大學（91名）以及台北醫學大學（98名）。

排名為在100到150名的大學有陽明大學、中山大學、長庚大學、中央大學及高雄醫學大學。排名在150到200名間的則有台北科技大學、政治大學、台灣海洋大學、亞洲大學、中原大學、東華大學、元智大學、逢甲大學以及台南大學。

輔仁大學、義守大學、中正大學、台北大學、朝陽科技大學、銘傳大學、嘉義大學、高雄大學和淡江大學，則排在榜中200名以後。