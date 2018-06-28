駭！騙清潔工助棄屍 強國女分屍男友、棉被裹屍

2018-06-28 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建平潭驚傳駭人分屍案！一名41歲林姓女子日前疑似殺死48歲郭姓同居人，還將切割下來的屍塊，以棉被包裹交給清潔人員處理，並謊稱是死掉的狗，當地警方昨也證實確有分屍一事，強調正在偵辦中。

綜合媒體報導，11日下午，林女找來清潔人員，一起將用棉被包裹的狗屍，抬下樓放在清潔工的機車上，打算讓對方載走，但到了垃圾場後，發覺該物重量不太對勁，便試圖翻開查看，發現竟是部分屍塊，嚇得報警處理。

報導指出，郭姓死者是一名工頭，與林女是男女朋友關係，男方已離婚、女方則有家庭。郭男兒子透露，父親8日出門後就沒回家，11日上午打他手機也沒接，直至13日接獲電話，「民警說我爸爸可能沒了」，才知道父親遇難。

報導提到，郭男兒子表示，從父親友人老李口中得知，爸爸生前曾疑似因工程款問題，與林女發生爭吵；懷疑林女是為了錢財，才會起殺機，但「具體原因還得等警方調查」，不過他感嘆，父親對他跟姐姐很好，沒想到會發生這種悲劇。

報導提及，平潭警方也證實，11日傍晚有民眾通報在鄰近敖東鎮環島路一帶，發現一具屍塊，經查確認為郭姓男子，並於隔日凌晨逮捕涉有重嫌的林女，目前她正被刑事拘留，至於詳細犯案動機、細節，仍待進一步釐清。據了解，警方雖在林女住處附近找到軀幹與上半身遺體，但頭顱與腳部仍下落不明。