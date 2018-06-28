透露對無核化感到開心 北韓中將遭開90槍處決

北韓領導人金正恩知悉此事後相當震怒，下令槍決玄主成。（路透）

2018-06-28 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩在「川金會」中簽署共同協議，宣示要達成朝鮮半島無核化，不過日前傳有北韓高階將領因對不用建造核武感到高興，還贈送大米等民生物資給部屬及其家屬，遭當局指控濫權反黨並判處死刑，在平壤連開90槍將他公開處決。

一向關注北韓事務的新聞網站《每日朝鮮》指出，遭槍決的56歲北韓中將玄主成（暫譯，Hyeonjoo）在4月10日時至西海衛星發射基地進行作戰物資綜合檢查，他在視察時相當感慨，不慎脫口稱「現在不用為了趕工建造核武或火箭而勒緊褲腰帶了」，事後被當局認定是嚴重利敵行為。

玄主成4月視察該基地時，為犒賞當地官兵，個人決定發放1噸燃油、580公斤大米及750公斤玉米給西海基地海上射擊隊官士兵與其家屬，被當局判定擅自贈饋禮物，已違背北韓勞動黨《確立黨的唯一思想體系十大原則》，屬叛黨行為，論例當處重刑。

報導指出，金正恩獲報後大發雷霆，痛批「個人偶像化的毒素已滲入北韓人民軍中，這種思想毒素必須被徹底根除」，他隨後批准槍決玄主成。北韓人民武力省警務部第二大隊第一中隊的9名執行人員，在康健軍官學校射擊場中對玄主成連開90槍，將後者擊斃，死狀相當淒慘。