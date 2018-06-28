天羅地網 中國去年花約2668億監控新疆

中國官方2017年對新疆（圖）監控花費高達2668億元。（歐新社）

2018-06-28 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕對於中國政府而言，對於新疆人的監控比起人命，重要多了，據報導，在2017年，中國政府對新疆安保、監控花費580億人民幣（下同，約2668億台幣），是當地用於醫療費用的2倍。

《自由亞洲電台》報導，監控最嚴格的是墨玉縣，2017年前10個月支出10億元（約46億元台幣）用於公共安全，是當地政府全年財政收入的3倍。墨玉縣人口約56萬人，有91%以上是維吾爾族人，有多次的恐佈攻擊事件，且是種族衝突的最激烈地區。

綜合媒體報導，因為中國政府對新疆的嚴控，佈署嚴密的監控設備，包括人臉辨視、「機械鴿」、甚或各大街小巷都有監控設備，餐廳、商場內的用餐民眾、消費民眾都被監控，提供這些監控設備的廠商，也大賺錢。

2017年，位於深圳的「海康威視」科技從新疆地方政府簽署18億（約83億台幣）監控設備契約，深圳大華科技公司也從莎車縣政府拿到43億（約198億台幣）的監控設備合同。海康威視更連6年蟬聯iHS全球視頻監控市場佔有率第1位，在中國35個城市設有分公司，在境外多國有37個分支機構。