為與人爭地 他竟推瘦弱老母當「人肉盾牌」阻擋拖拉機

2018-06-28 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）夢拉村（Mungla）一名男子疑與他人土地糾紛，竟在眾目睽睽下，將不良於行的年邁母親，像「拖著一帶馬鈴薯」般，拉到拖拉機前當「人肉盾牌」，就為了阻止對方犁田耕地，可憐的老婦人只能躺在地上哀嚎，這段畫面也被錄下上網引發議論，「太殘暴了！」

綜合媒體報導，當地的羅特（Raut）與達維（Dalvi）兩個家族疑為爭地打官司，最後德希爾法院（Tehsil Court）判決羅特家族勝訴，使其取得土地所有權。日前羅特家族的人開著拖拉機，打算進行耕種工作，未料不滿判決的達維家族，竟撂人前往阻撓，其中一名男子還把瘦削虛弱的老婦，抓起來丟在拖拉機前，試圖干擾行動。據了解，該名老婦疑似為男子母親。

報導指出，兒子可能覺得母親倒下的位置不夠好，還出手把老婦「喬」到機具正前方，拖拉機駕駛見狀只好往左開，沒想到兒子不顧老婦反對，直接將人拖到左輪胎前，宛如一副「你試試看啊！你能奈我何」的模樣，無力走動的老婦只能坐躺在農地，眼睜睜看著雙方爭吵。

報導提到，當時這段離譜過程也被人拍攝下來，影片曝光後引發眾怒報警，目前警方已介入調查，並傳出有人被逮捕，但其身份並未被揭露。