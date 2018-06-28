印航不改台灣名稱 專家：因中國未認「一個印度」

專家認為，除非中國承認「一個印度」，否則印度航空不會更改台灣的名稱。（歐新社資料照）

2018-06-28 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國強迫全球航空業對「一中政策」表態，要求更改台灣在各航空公司官網的標示，目前美國三大航空和印度航空仍不願配合。專家認為，除非中國承認「一個印度」，否則印度航空不會更改台灣的名稱。

《彭博》報導，印度航空（Air India）至今未將台灣列為中國領土。印航發言人說，是否更名應該由政府來決定，但印度外交部發言人庫瑪爾（Raveesh Kumar）並沒有對這個評論做出回應。

《中央社》報導，印度金德爾大學（OP Jindal Global University）國際事務學院資深研究員曼尼（Tridivesh Singh Maini）表示，除非中國承認「一個印度」，不然印度沒有理由認同「一中原則」，要求國家航空公司印度航空更改台灣的名稱。印度先前與中國的聯合聲明或公報，也都未承認或支持「一中政策」。

「一個印度」是指承認印度的完整領土，包含與巴基斯坦有主權爭端的喀什米爾（Kashmir），以及與中國在阿魯納查爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱為藏南地區）的邊界糾紛。