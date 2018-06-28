「中國製造2025」變笑話？被下令噤聲....

中國國家主席習近平（圖）重要政策「中國製造2025」疑遭官方下令噤聲，被學耆指成了笑話。（路透）

2018-06-28 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平重要政策之一的「中國製造2025」，中國媒體大肆鼓吹，幾乎是要傾中國之力實施，但近來中國媒體悄悄的停止宣傳，而據報導，網路流傳一份疑似官方文件截圖，指是下令中國媒體禁止使用「中國製造2025」字眼。

《亞洲自由電台》報導，這份截圖文件抬頭是「宣傳口通知」，下令中國媒體，在報導美中貿易戰等議題時，不要轉發美國總統川普及其他白宮官員的有關言論，且不用要粗俗攻擊川普，另外，「再次強調不再使用中國製造2025，否則追責。」

報導指出，向中國媒體求證，只獲得「聽說」，但不了解具體的回覆，不過，已有多位中國記者熱議這份文件的真實性，都還在相互求證中，「不排除是中國政府設的局，用模棱兩可的消息來試探社會的反應」，即使不清楚是否中國官方是否真的下令噤聲，但中國媒體還是快速減量報導，以求平安；幾乎是從6月5日之後，中媒就幾乎不見了「中國製造2025」字眼。

紐約城市大學政治學教授夏明認為，「中國製造2025」現在已經失敗、變成了一種笑話了。