別惹同事不開心！德男午餐摻汞18年毒死21人

德國一間有上千名員工的金屬製造商「ARI Armaturen」，一名員工因不明原因，竟在同事的午餐內放入汞、鉛等金屬元素。圖為示意圖非當事人。（路透）

2018-06-28 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖同事！德國一間有上千名員工的金屬製造商「ARI Armaturen」，一名員工因不明原因，竟在同事的午餐內放入汞、鉛等金屬元素，導致一名同事死亡，警方介入調查後竟發現，下毒員工疑似在18年來已害死21名員工。

綜合外媒報導，德國西北部的Schloß Holte-Stukenbrock小鎮一間千人企業，一名56歲員工犯下連環毒殺案，該男在今年5月被同事發現，午餐麵包被灑上可疑粉末，隨後公司在監視畫面發現，被一名員工偷偷下毒。

報導指出，該公司最近至少傳出2起員工重病案例和重金屬中毒有關，甚至有員工已昏迷兩年，過去18年來一共有21名員工死於心臟衰竭或癌症，這些死者可能均因重金屬中毒導致發病致死。

警方已前往56歲員工家中搜索，後來發現汞、鉛、鎘等有毒化學物品。目前相關單位正在調查死者的死因是否與重金屬物質有關。

ARI Armaturen經理布萊辛格（Tilo Blechinger）表示，「原本我們認為這是同事之間的惡意惡作劇，並沒有謀殺的企圖」他提到，56歲嫌犯已在公司工作38年，這名男子平時並不顯眼。嫌犯被捕後目前選擇保持緘默。