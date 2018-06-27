奈及利亞農牧民搶土地衝突 200多人喪命

奈及利亞中部的高原州發生一起北方牧民與南方農民引發的暴動，造成大量的人員傷亡。圖為奈及利亞總統布里哈（左2）與高原州州長拉隆（左1）（路透）

2018-06-27 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞居住在南方的基督徒農民，與在北方活動穆斯林牧民長期因為土地問題與宗教爭議而常常發生衝突，近日在奈及利亞的「中央帶」更發生了一起大規模的暴動，造成200多人的死亡。

綜合外媒報導，奈及利亞中部的高原州在6月23日時，發生一起北方牧民與南方農民之間長期磨擦所引發的暴動，造成大量的人員傷亡；警方認為是北方的武裝牧民發動攻擊，並稱這次的衝突共造成86人遇害、50棟房子被焚毀；不過今天（27日）奈及利亞總統布里哈（Muhammadu Buhari）與高原州州長拉隆（Simon Lalong）在閉門會議後，拉隆表示「這場衝突共造成200多人死亡。」

雖然當局馬上派出警力與安全部隊前往維安，不過當地警察首長已被免職，而高原州長也宣布發生衝突的地區在當地時間23日下午6點至隔天早上6點實施宵禁。

布里哈針對這場衝突表示，「在高原州所發生的殺人事件所造的致重大生命與財產損失令人痛苦與遺憾」，他強調「警方不會停下追捕這些殺人犯與幕後黑手的腳步」；憤怒的奈及利亞人紛紛上網在社群平台控訴總統對頻繁發生的暴力衝突一點辦法也沒有。

奈及利亞是非洲擁有最多人口的國家，但也因不同族裔之間的種族衝突深受其擾；這起衝突發生在奈及利亞的「中央帶」，所謂的「中央帶」指的是北方大多為穆斯林的牧民與大多為基督徒的農民雙方互相接觸的「過渡地區」，這裡既是民族融爐，也是雙方衝突的最前線；這起事件外界認為主要因為氣候變遷使的草原逐漸南移，同時也因為恐怖份子「博科聖地」在奈及利亞北方作亂，迫使這些牧民為了生活，也為了遠離危險必須南下，導致壓迫到農民的生存空間，使雙方頻頻爆發衝突。