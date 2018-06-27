洛城婦人被上司嗆又老又蠢 獲賠史上最高9.4億賠償金！

2018-06-27 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯的法院在本月26日，審理一起職場上年齡歧視的訴訟案，58歲的原告因為在工作場所被主管羞辱，忍無可忍決定提告，最終原告勝訴，獲賠3100萬美元（約新台幣9億4000萬元），而這個判決也將可能翻新洛杉磯司法史的新紀錄。

根據洛杉磯《海峽日報》（The Straits Times）報導，今年58歲的婦人瑞爾（Codie Rael），在總部位於華盛頓的醫療科技公司丹納赫（Danaher）旗下的兩個團隊－「賽布隆專業牙科」（Sybron Dental Specialties）和「卡瓦」（KaVo Kerr）擔任材料採購員兼規劃人員。因為年紀偏高，遭職場霸凌，常常可以聽到團隊的主管時常辱罵她，諸如「你已經過時了」、「我們需要的是年輕的員工」或是「笨女人」等等字詞，並且逼迫她離職，十分不禮貌，也讓瑞爾再也無法忍受，表示因為主管都這樣數落她，導致公司的員工都把她當做愚蠢的老女人，使得她壓力很大，最後選擇離開並且提告。

本月26日，陪審團認為瑞爾是遭年齡歧視、不法解雇及報復行為的受害者，其上司的行為明顯帶有惡意、壓迫以及徇私，因此洛杉磯高等法院下令，「賽布隆專業牙科」及「卡瓦」這兩家公司需要分別給付瑞爾1600萬（約新台幣4億9000萬元）及1200萬美元（約新台幣3億6700萬元）的懲罰性賠償。加上上個禮拜，法院原判兩家公司要給300萬美元（約新台幣9100萬元）賠償金，總金額高達3100萬美元！

瑞爾的律師表示，這可能是洛杉磯有關年齡歧視的案件中，史上最高額的賠償金。而被告方律師則表示他們將考慮繼續上訴。