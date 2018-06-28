烏克蘭邪惡夫妻性侵4歲女兒 製成色情影片牟利！

2018-06-28 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲警方與烏克蘭警方聯手破獲一起可怕的性侵兒童牟利的案件，這對變態的父母竟透過錄製性侵年僅4歲的親生女兒，將影片放上色情網站牟利，直到澳洲警方發現這個色情影片，追查之下找到出自烏克蘭，澳洲警方緊急通知烏克蘭警方並說服他們加緊調查，才成功阻止這對夫妻邪惡的行為。

綜合外媒報導，這起事件會被揭發源於澳洲的警察，他們在偶然下發現一部性侵女童的影片，澳洲警方透過影片的條型碼發現影片來自烏克蘭波爾塔瓦地區（Poltova）某個連鎖店，便趕緊通知烏克蘭警方介入調查。

不過一開始烏克蘭警方對這起案件並不重視，但澳洲警方發現這個女童的色情影片正不斷的從同一個來源上傳至網路，便持續說服烏克蘭警方重視這起案件；在澳洲警方鍥而不捨的說服下，烏克蘭警方才意識到嚴重性，便加緊展開調查。

剛開始烏克蘭警方遭遇困難，因為這對夫妻每3個月就會搬家一次，不過最終仍在烏克蘭的聶伯城（Dnipropetrovsk）找到他們；當警方衝入這對夫妻藏身的屋子時，女童還抱在親生母親的懷中。

這對夫妻爸爸29歲、母親30歲，兩人疑為表兄妹，亂倫生下這名現年4歲的女兒，兩人合謀透過錄製性侵女兒的影片在網路上販賣，每部可賣到70~140美金之間（約新台幣2135~4270元），他們還只透過比特幣交易以規避追查。

警方還在現場搜出一台裝有數百部兒童色情影片與圖片的筆記型電腦；警方已逮捕這對被當地媒體稱為「邪惡」與「野獸」的夫妻，如果他們被法院定罪，將面臨長達12年的監禁。

目前澳洲警方尚不確定是否有澳洲人下載這些影片，而女童已受到烏克蘭警方保護並送往當地醫院進行治療，當地媒體推測，女童不會回到親生父母身邊，而是會在寄養家庭生活下去；女童的律師稱，「她剛開始的狀況相當不好，也不跟任何人說話；不過她現在願意與其他孩子交流，也交到新朋友並願意相信他們。」