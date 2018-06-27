「Miss慶應」復活 7人決選名單公布

「Miss慶應」今年共有139位報名者參賽，21日公布7人決選名單，將在7月7日進行網路投票，秋天選出冠軍人選。（合成圖，照片取自活動官網）

2018-06-27 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本名校慶應義塾大學之前舉辦選美比賽曾爆發性侵醜聞，活動停辦一年後「復活」，主辦單位強調，與過去的主辦團體「完全沒有關係」，將在今年秋天選出冠軍人選。

2016年負責主辦校園選美「Miss慶應」的社團「廣告學研究會」，6名社員涉嫌灌醉女大生後性侵得逞，震驚各界。社團遭學校強制解散，選美活動也隨之停辦。

今年「Miss慶應」活動復活，主辦單位「Miss慶應2018實行委員會」透過官網表示，工作人員是招募志願大學生籌組而成，強調跟過去的主辦單位完全沒有關係，「將從頭開始新的比賽」。

「Miss慶應」今年共有139位報名者參賽，21日公布7人決選名單，將在7月7日進行網路投票，秋天選出冠軍人選。

今年「Miss慶應」活動復活，主辦單位「Miss慶應2018實行委員會」透過官網表示，跟過去的主辦單位完全沒有關係，「將從頭開始新的比賽」。（圖擷取自活動官網）

應慶大學文學部2年級小田安珠。（圖取自活動官網）

應慶大學法學部3年級上野瑚子。（圖取自活動官網）

應慶大學文學部3年級片原恵麻。（圖取自活動官網）

應慶大學環境情報學部2年級上野瞭子。（圖取自活動官網）

應慶大學法學部3年級兼子真衣。（圖取自活動官網）

應慶大學法學部3年級黒田菫。（圖取自活動官網）