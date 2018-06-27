名字有玄機！大馬前總理納吉布家 搜出頂級「Bijan」包

2018-06-27 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞前總理納吉布（Najib Razak）涉嫌挪用馬國主權基金「一馬發展公司」（1MDB）鉅款，住家被警方查獲價值高達11億令吉（約83億台幣）的物品，包括不少珠寶和精品，其中最引人關注的是「Bijan」包包，除了價格驚人，品牌名倒過來寫剛好就是「Najib（納吉布）」。

綜合馬國媒體報導，警方今日表示，從納吉布住家搜出567個來自37個品牌的名牌包包，最貴的不是納吉布妻子羅斯瑪．曼梳（Rosmah Mansor）愛用的愛馬仕，而是罕見的「Bijan」訂製包包，當警方說出這個牌子時，現場記者都毫無頭緒，警方只好逐字唸出品牌的拼音。

「Bijan」堪稱「世界最貴專賣店」，由已故伊朗籍設計師帕克薩德（Bijan Pakzad）創辦，總店位於美國比佛利山莊，只有預約、受邀或受承認的名流才能進入精品店，而納吉布家的「Bijan」包包，市值高達160萬令吉（約1210萬新台幣）。

有馬國網友調侃，納吉布夫婦會「鍾愛」這款包包的原因，可能是與品牌名稱「Bijan」有關，因為倒過來寫剛好就是「Najib（納吉布）」。

另外，警方還出動22名銀行員及6台點鈔機，用3天清算26個國家的貨幣，也查獲1萬2000件首飾，包括1200枚戒指、2100個手鐲、2800對耳環、1600個胸針及14個頭飾。