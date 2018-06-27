習近平嗆馬提斯：老祖宗的領土 一寸也不能丟

2018-06-27 21:15

〔中央社〕中國國家主席習近平今天在北京會見美國國防部長馬提斯。根據央視報導，習近平向馬提斯說，在涉及主權和領土完整問題上，中國的態度堅定明確，「老祖宗留下來的領土，一寸也不能丟」。

此外，中國國防部今晚公布中國國務委員兼國防部長魏鳳和與馬提斯（Jim Mattis）的會談內容。根據其官網，魏鳳和曾針對台灣、南海、朝鮮半島核武等議題，向馬提斯闡明中方的立場和關切，但沒有提到馬提斯對這些議題的回應。

央視報導，馬提斯向習近平說，美方願以美中兩國元首重要共識為引領，「管控分歧風險，避免衝突對抗」。

央視今晚在新聞聯播中，以頭條播出習近平與馬提斯在北京人民大會堂會見的消息。而習近平的上述表態，被認為是對馬提斯先前指責中國將南海軍事化的強硬回應。

報導指出，習近平向馬提斯聲稱，中國人民要建設社會主義現代化強國，但中國「堅持走和平發展道路，不會走擴張主義和殖民主義道路，更不會給世界造成混亂」。

習近平說，中美在廣泛領域存在共同利益，雙方的共同點遠遠大於分歧。但在看到中美存在共同利益的同時，中國也不迴避雙方之間存在的分歧。

根據報導，習近平表示，在涉及中國主權和領土完整問題上，「我們的態度是堅定的也是明確的，老祖宗留下來的領土一寸也不能丟，別人的東西我們一分一毫也不要」。

習近平又說，「自古知兵非好戰」，加強兩軍各層次的交往和機制建設，「有利於消除疑慮，防止誤解誤判和意外事件」。希望兩軍加強溝通，增進互信，深化合作，「管控風險」，推動兩軍關係成為兩國關係的穩定器。

根據央視報導，馬提斯向習近平表示，美中兩軍關係在兩國關係中的地位作用至關重要。美方願以美中兩國元首重要共識為引領，加強戰略溝通，擴大互利合作，「管控分歧風險，避免衝突對抗」，使兩軍關係成為推動兩國關係發展的建設性因素。