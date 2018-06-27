爆冷打敗10連任眾議員 「無名女孩」贏了美民主黨初選

美國紐約州第14區的民主黨初選大爆冷門，年僅28歲的科特茲擊敗政壇老將。（法新社）

2018-06-27 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國中期選舉年底將登場，目前各地陸續進行黨內初選，紐約州第14區民主黨國會初選大爆冷門，連任10屆國會眾議員的克勞利（Joe Crowley），竟輸給年僅28歲的「沒有名字的女孩」科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。

綜合媒體報導，56歲克勞利已擔任國會議員將近20年，在眾議院民主黨人中排行第四，被視為是未來的民主黨領袖或國會眾院議長，政治地位相當穩固，甚至在最近14年來無人在民主黨初選中挑戰他。沒想到卻週二初選慘敗，僅獲得42.5%選票。

拉丁裔的「無名女孩」科特茲以57.5%選票勝出。值得注意的是，科特茲堅持不靠「政治行動委員會」（PACs）動員企業政治獻金，僅靠小額募款獲得約30萬美元（約900萬新台幣）競選費用，相較之下，克勞利的政治獻金則是科特茲的10倍。

科特茲屬於民主黨左派，2016年是民主黨總統初選候選人桑德斯（Bernie Sanders）的競選志工，媒體過去很少會提到她的名字，僅稱是「競爭對手」，她也自嘲是「沒有名字的女孩」，「我是14年來首位挑戰初選的人，但記者仍不肯公布我的名字」。

科特茲將在11月中旬的選舉對上共和黨候選人帕帕斯（Anthony Pappas），如果她勝選，將成為最年輕當選國會議員的女性。克勞利在敗選後已表示，他會在中期選舉全力支持科特茲。